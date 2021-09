La recette vegan de Candice: Quesadillas de patate douce à l'avocat et au beurre de cacahuètes

Pour 4 personnes

3 patates douces moyennes pelées et finement émincées

1 gros avocat mûr

1 citron vert

2 c. à c. de beurre de cacahuètes crunchy

1 c. à s. rase de paprika (fumé si vous avez)

1 poignée de coriandre fraîche ciselée

4 wraps (tortilla)

Huile d’olive

Préchauffez le four à 190° (th. 6-7). Mélangez les patates douces émincées avec le paprika et de l’huile d’olive. Disposez grossièrement sur la plaque de four recouverte de papier sulfurisé et enfournez 15 min. Mélangez à mi-cuisson.

Zestez le citron vert.

Pelez et enlevez le noyau de l’avocat. Placez dans un bol avec le zeste. Ajoutez le jus d’1/2 citron et assaisonnez généreusement de sel et poivre. Ecrasez à la fourchette et réservez.

Dans un bol, mélangez le beurre de cacahuètes et 1 c. à c. d’huile d’olive pour le détendre. Réservez.

Faites chauffer une poêle à sec. Badigeonnez les wraps avec de l’huile sur une face.

Placez une tortilla dans la poêle chaude, côté huilé dans la poêle. Tartinez de la moitié du mélange au beurre de cacahuètes, la moitié des patates douces et la moitié de la coriandre. Recouvrez d’une seconde tortilla, côté huilé vers le haut. Recouvrez d’une seconde poêle pour presser la tortilla et laisser cuire 2 min.

Faites de même avec les tortillas restantes.

Coupez vos grandes tortillas en quartiers et servez avec l’avocat en purée et des quartiers de citron vert.