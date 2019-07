N'hésitez pas à cuire 1/2 de boeuf et à ajouter du filet d'Anvers au tartare pour lui donner du relief.

La recette de tartare de bœuf de Bernadette

Pour une assiette

150g de filet pur de bœuf

1 c. à c. de Savora

2 c. à c. de mayonnaise maison

Persil haché

Mélange de salade (chicorée rouge, frisée, iceberg)

Carotte et chou blanc râpé

Croûtons à l’ail (pain coupé frotté d’ail)

Champignons frais en tranches

1 œuf dur

Cornichons

Vinaigrette à l’échalote

Pommes de terre (bintjes)

Emincez le filet de bœuf, ajoutez la mayonnaise, le Savora, sel, poivre et persil. Mélangez le tout et réservez au frais.

Faites la vinaigrette. Epluchez et émincez une échalote. Ajoutez sel, poivre, 1 c. à s. de vinaigre et 3 c. à s. d’huile.

Ciselez les feuilles de salade, râpez la carotte et le chou, rissolez les croûtons, écrasez l’œuf dur, coupez les champignons en lamelles.

Faites les frites. Epluchez les pommes de terre. Coupez-le en bâtonnets ondulés avec une mandoline. Précuisez-les dans l’huile à 160° pendant 8 min.

Dressez l’assiette. Disposez le tartare à l’aide d’un emporte-pièce. Coupez le cornichon en fines lamelles et déposez-le sur le tartare. Dressez la salade avec la vinaigrette à part. Cuisez les frites à 180° jusqu’à ce qu’elles soient croustillantes et garnissez l’assiette.