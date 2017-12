La recette de Candice : Cheese and Wine

Un cheese and Wine dans les règles de l'art qui régalera vos convives !

Le plateau de fromages se sert par familles, des moins prononcés aux plus forts, dans le sens des aiguilles d’une montre : chèvre frais, croûtes fleuries, chèvres affinés, pâtes pressées, pâtes dures, bleus. Ils doivent être à température de la pièce. Choisissez un plateau en marbre, qui a l’avantage de bien retenir l’humidité des fromages. Sinon, une planche en bois recouverte de paille. Prévoyez 200 g de fromage par personne pour un buffet et de 80 à 100 g par personne s’il s’agit d’un dessert.

Comment découper les fromages? Les ronds à pâte molle : comme un gâteau. Les fromages carrés ou cubiques à pâte molle: en triangle à partir du centre. Les fromages cylindriques: en deux, puis en quartiers. Les fromages en boule: en triangle d’abord et puis transversalement en partant du centre. Les petits fromages de chèvre: en deux. Les fromages de chèvre pyramidaux: en quatre en partant du centre. Les fromages de chèvre cylindriques: en tranches. Les bleus: en biseau. Les rectangulaires: en tranches.



Quid de la croûte ?

Il n’est pas recommandé de manger la croûte des fromages. Pour ne pas venir avec de la pâte en l’enlevant, utilisez un couteau économe.

Le bon pain

Chèvre frais : pain aux raisins, pain de campagne gris.

Chèvre sec ou brebis : pain aux lardons, aux olives ou aux noix.

Pâte molle (camembert, saint-romans, vacherin, etc.) : baguette, pain au levain.

Fromage frais : pain multicéréales.

Fromage à l’alcool : pain au levain, pain aux noix.

Bleu : pain aux raisins.

Fromage fort (Herve, maroilles, etc.) : pain au levain.

Brochettes fruits et fruits secs/fromages :

Poire/brie

Mangue/morbier

Pomme/chèvre

Figue/roquefort

Pruneaux/saint-marcellin

Datte/stilton

Datte/herve

Noix/poire/fourme d’Ambert

Noix de cajou/ananas/saint-paulin

Amandes/mimolette

Brochettes légumes/fromages :

Fenouil/camembert

Poivron/reblochon

Champignon/tomme

Courgette /cheddar

Aubergine/halloumi

Tomate/mozzarella

Brochettes épices et herbes/fromages :

Cumin/livarot

Cumin/munster

Graines de carvi/gouda

Curry/brebis

Paprika/chèvre frais

Romarin/chèvre sec

Origan/feta

Basilic/mozzarella

Cannelle/ricotta

Cannelle/beaufort

Etc.

La technique du camembert rôti

Rien de plus simple ! Sortez le camembert de sa boîte en bois, enlevez et jetez son papier de protection. Faites tremper la boîte pendant 15 min. dans de l’eau froide. Essuyez-la. Replacez le camembert à sa place, incisez la croûte en croix à la pointe du couteau, relevez un peu les bords de la croûte et versez 1 c. à s. de calvados dans le trou. Faites cuire le tout pendant 10 min. à 210° (th. 7-8). Disposez le camembert au centre de la table avec une cuiller dedans, du pain grillé ou du pain français frais et une salade verte.