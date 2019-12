La recette à 3 ingrédients de Candice: poulet laqué et caramélisé au coca

Si vous na'vez jamais essayé de laquer une viande, cette option est un bon choix, simple et efficace.

Utilisez le soda à des fins culinaires et non tel quel: poulet laqué et caramélisé au Coca-Cola...

Ingrédients:

800g de poulet en morceaux

2 litres de coco non light

3 c. à s. de sauce soja

Recette: