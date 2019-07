Un pain bien parfumé !

Fougasse aux olives et aux herbes de Provence de Dominique

220g de farine de blé type 55

300ml d’eau tiède

10g de levure fraîche

2 c. à s. d’huile d’olive

5g de sel

100g d’olives noires dénoyautées

2 c. à c. d’herbes de Provence

Préparer un levain. Dans un bol, verser la levure. Délayer dans 50ml d’eau tiède. Ajouter 50g de farine, 50ml d’eau tiède et laisser fermenter 12h au frais (15 degrés).

Verser le reste de farine dans un saladier, ajouter le sel, 1 c. à s. d’huile d’olive, le levain, 250ml d’eau tiède et mélanger. Travailler votre pâte jusqu’à ce qu’elle soit lisse et souple. Former une boule, couvrir et laisser lever 1h30 dans un endroit chaud.

Fariner son plan de travail. Pétrir à nouveau la pâte en y incorporant des olives et 1 c. à c. d’herbes de Provence. Etaler en rectangle et disposer sur une plaque de four huilée. Inciser la surface et badigeonner du reste d’huile, parsemer du reste d’herbes, recouvrer d’un linge et laisser pousser 30 min. supplémentaires. Enfourner 25 min. dans un four préchauffé à 240°.