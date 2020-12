Tous les jeudis de 11:00 à 13:00, samedis de 08:30 à 10:30, lundis de 11:00 à 13:00, mardis de 11:00 à 13:00, mercredis de 11:00 à 13:00 sur Vivacité

Tous les samedis dès 8h30 Pierre Joye et Candice Kother vous donnent rendez-vous En cuisine ! L'émission qui fait la part belle aux saveurs...

Gourmet ? Gourmand ? Plaisirs de la table, produits de saison, tour des marchés, dégustations... Allez, hop, aux fourneaux ! Au menu : trucs, astuces, petites histoires et conseils de cuisine. Et chaque semaine un repas pour 2 personnes à remporter (boissons non comprises).

La fine équipe attend vos réactions sur la page Facebook de l'émission.