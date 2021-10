Expresscette de Candice: Tarte salée à la courge butternut, oignons caramélisés au miel et chèvre

Tarte salée à la courge butternut, oignons caramélisés au miel et chèvre

1 pâte feuilletée du commerce

1 petite courge butternut

2 oignons

1 c. à c. de miel

15g de beurre

2 gros œufs

100ml de crème fraîche

150 g de fromage de chèvre

Poivre du moulin

Huile d’olive

Laissez cuire la courge entière dans de l’eau bouillante pendant 25 min. Quand elle est cuite, sortez-la et laissez refroidir.

Emincez les oignons et faites-les revenir dans un mélange de beurre et d’huile d’olive, ajoutez le miel et poivrez. Laissez caraméliser 10 min.

Passez la chair de la courge au mixer. Poivrez abondamment.

Dans un autre bol, mélangez les œufs, la crème, le fromage de chèvre et réduisez le tout en purée. Ajoutez ensuite la purée de courge et mélangez jusqu'à obtention d'une purée lisse et homogène.

Déposez les oignons caramélisés sur le fond de tarte et versez la garniture par-dessus. Lissez la surface. Enfournez la tarte durant environ 40 minutes à 180°.