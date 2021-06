Expresscette de Candice: Tarte de la ferme aux nectarines pochées

Tarte de la ferme aux nectarines pochées

Pour 6 à 8 personnes

Préparation : 45 min.

Cuisson : 50 min.

1 pâte sablée

300ml de lait battu à température ambiante

2 gros œufs à température ambiante, jaunes et blancs séparés

115g de beurre fondu

300g de sucre

3 c. à c. de farine

1 c. à s. de jus de citron

Le zeste râpé d’1/2 citron

¼ c. à c. de muscade

1 pincée de sel

Pour les nectarines pochées :

12 nectarines coupées en deux et dénoyautées

115g de sucre

1 gousse de vanille

Préchauffez le four à 180° (th. 6).

Préparez la pâte sablée si vous la faites vous-même.

Faites cuire la pâte complètement à blanc, soit 15 min. recouvert de sulfurisé et d’un poids et 5 min. supplémentaires sans poids et sans sulfurisé. Sortez du four et laissez complètement refroidir.

Préparez la garniture. Fouettez au batteur électrique le beurre avec le sucre.

Ajoutez les jaunes d’œufs.

Incorporez la farine, le jus et le zeste, la muscade et le sel.

Versez le lait battu dans la préparation. Mélangez.

Montez les blancs en neige et incorporez-les délicatement à la préparation.

Versez la garniture sur le fond de tarte et enfournez 15 à 20 min.

La tarte sera encore un peu liquide au centre. Elle figera en refroidissant.

Faites les nectarines pochées. Dans un poêlon, placez 750ml d’eau, le sucre et la gousse fendue et grattée. Ajoutez les nectarines et laissez frémir durant 5 min.

Enlevez les nectarines et réservez.