Expresscette de Candice: Tagliata d’agneau à la roquette et aux câprons

Tagliata d’agneau à la roquette et aux câprons

Pour 4 personnes

Préparation : 10 min. Cuisson : 5 min.

4 filets purs d’agneau coupés en tronçons de 2 cm d’épaisseur 250g de tomates cerise émincées 1 c. à s. de gelée de groseille 2 c. à s. de vinaigre balsamique + 1 c. à s. pour la roquette 2 c. à s. de câprons 1 bouquet de romarin frais 200g de feta émiettée 150g de roquette Huile d’olive Sel et poivre du moulin

Frottez d’huile et de romarin les tronçons d’agneau et laissez mariner 30 min. hors frigo. Enlevez la majeure partie du romarin et assaisonnez. Faites revenir la viande et les tomates cerise dans un fond d’huile 2 min. sur chaque face. Transférez dans un plat, réservez. Dans la même poêle, versez le vinaigre, la gelée de groseille et le romarin huilé restant de la marinade. Ajoutez les caprons émincés. Dressez un lit de roquette assaisonnée d’huile et de balsamique sur assiette, disposez les tomates et l’agneau par-dessus, ajoutez la sauce et la feta émiettée.