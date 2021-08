Expresscette de Candice: Taboulé fraîcheur aux abricots secs et au chèvre

Taboulé fraîcheur aux abricots secs et au chèvre

1 petit paquet de semoule grains fins

8 abricots secs

1 avocat pas trop mûr

Le jus de 2 citrons

Le jus d’1 orange

150g de chèvre sec

½ botte de persil plat ciselé

Un peu de menthe fraîche

1 poignée de pistaches grossièrement concassées

Huile de sésame grillé

Sel et poivre du moulin

Versez la semoule dans un saladier et mouillez-la avec 3 c. à s. d’huile de sésame. Mélangez intimement à la fourchette pour enrober chaque grain. Ajoutez le jus de citrons et d’orange et mélangez.

Faites bouillir de l’eau et arrosez légèrement la semoule. Couvrez et laissez gonfler 5 min.

Egrenez à la fourchette et incorporez immédiatement les herbes dans la semoule encore chaude. Laissez reposer et refroidir 10 min.

Coupez les abricots très finement et ajoutez-les à la semoule.

Intégrez le chèvre et les pistaches. Mélangez.

Placez au réfrigérateur jusqu'à dégustation (jusqu'à 24h à l'avance).

Ajoutez l'avocat en petits dés avant le service et mélangez brièvement pour ne pas trop l'abîmer.