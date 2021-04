Expresscette de Candice: Soupe de nouilles au saumon frais

J'utilise des nouilles soba au sarrasin et j'ajoute un peu d'ail et de gingembre frais au bouillon de base. Finalisez avec un filet d'huile de sésame grillé pour encore plus de miam !

Soupe de nouilles au saumon frais

Pour 4 personnes

Préparation : 5 min.

Cuisson : 10 min.

4 darnes de saumon sans la peau

800ml de fond de poisson

1,2 L d’eau

300g de nouilles

1 c. à s. de champignons déshydratés

2 c. à s. de pâte de curry rouge

125g de baby maïs

Le jus de 2 citrons verts

1 c. à c. de sauce soja

1 pincée de sucre roux

Coriandre

Versez le fond et l’eau dans une grande casserole, amenez à ébullition puis intégrez la pâte de curry pour parfumer votre bouillon. Ajoutez les nouilles et faites cuire 5 min. Incorporez les champignons déshydratés et le baby maïs coupés en tronçons et poursuivez la cuisson 1 min.

Ajoutez les darnes de saumon coupées en lamelles et laissez cuire dans le bouillon aromatique 2 min. supplémentaires.

Enlevez du feu, pressez les citrons directement dans le bouillon, ajoutez la sauce soja et le sucre. Divisez dans 4 bols et parsemez de coriandre avant de servir.