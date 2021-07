Expresscette de Candice: Sel aromatique polyvalent

Sel aromatique polyvalent

100g de fleur de sel ou de sel de Guérande

L'équivalent de 30g - au choix - de : coriandre, persil plat, romarin, thym et sauge, ail,

gingembre, zestes, prunes, etc.

Dans un mortier, pilez vos herbes ou autres avec la moitié du sel jusqu’à l’obtention d'un sel

coloré et parfumé.

Mélangez le sel coloré avec la seconde moitié du sel neutre.

Etalez le sel sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé et laissez sécher 20

min. dans un four préchauffé à 130-140°.

Mettez dans un pot. Le sel se conserve 3 mois.