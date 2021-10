Expresscette de Candice: Risotto aux champignons d'automne

Risotto aux champignons d’automne

Préparation : 10 min. – Cuisson : 20 min.

300g de champignons des bois au choix

250 g de riz à risotto

1 L de bouillon

10 cl de vin blanc sec

100 g de mascarpone

50 g de parmesan

3 échalotes hachées finement

Huile d’olive

Poivre du moulin

Débarrassez les champignons de toutes les salissures éventuelles, puis frottez-les doucement

dans un linge propre humide avant de les sécher dans du papier absorbant.

Coupez-les en morceaux moyens. Réservez.

Préparez le risotto : dans une casserole, faites revenir les échalotes dans de l’huile sur feu

moyen. Ajoutez le riz puis remuez sans cesse, jusqu’à ce qu’il devienne transparent.

Ajoutez alors le vin blanc, remuez puis laissez réduire sur feu doux. Lorsque tout le vin est

absorbé, versez une louche de bouillon dans la casserole et remuez doucement avec une

cuillère en bois.

Dès que le riz a absorbé le bouillon, ajoutez une louche supplémentaire. Procédez de cette

manière pendant 18 min. jusqu’à ce que le riz soit cuit.

Parallèlement, faites doucement cuire les champignons dans un peu d’huile.

Ajoutez les champignons et leur jus de cuisson à 5 min. de la fin de la cuisson.

Dès que le risotto est prêt, incorporez-y le mascarpone et le parmesan hors du feu. Poivrez.

Laissez sous couvercle 1 min. Mélangez et servez immédiatement.