Expresscette de Candice: Porridge de millet aux graines de chia, amandes, pistaches et fruits exotiques

Porridge de millet aux graines de chia, amandes, pistaches et fruits exotiques

250ml de lait végétal au choix

120g de flocons de millet

3 c. à s. de graines de chia

Des fruits exotiques au choix : grenade, kiwi, mangue, papaye, etc.

1 c. à s. de papaye séchée

1 c. à s. d’amandes non émondées

1 c. à s. de pistaches

1 c. à café de cannelle en poudre

1 c. à c. de miel

Versez la boisson végétale et les graines de chia dans un bocal, refermez-le et agitez-le durant

3 min.

Ajoutez-y les flocons de millet, les oléagineux et la cannelle.

Placez au réfrigérateur pour une nuit.

Versez le porridge dans un bol, répartissez les fruits exotiques et la papaye séchée par-dessus

et agrémentez d'un trait de miel.