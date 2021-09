Expresscette de Candice: Poisson citronné et salade fraîcheur de mangue et avocat

Poisson citronné et salade fraîcheur de mangue et avocat

4 filets de poisson blanc sans peau au choix

1 citron vert, zestes et jus

1 mangue, pelée, dénoyautée et émincée

1 avocat, pelée, dénoyauté et émicé

¼ de concombre, émincé

150g de tomates cerises coupées en deux ou en quatre

2 tiges d’oignons de printemps, émincées

1 poignée de persil plat finement ciselé

Huile de sésame ou noix

Sel et poivre du moulin

Préchauffez le four à 180°c. Placez les filets de poisson dans un plat allant au four huilé. Versez le jus

d’1/2 citron vert sur les filets et poivrez.

Enfournez 8-10 minutes selon l’épaisseur des filets. Salez au sortir du four.

Pendant ce temps, placez tous les ingrédients résiduels dans un plat (mangue, avocat, concombre,

tomates, oignons, persil plat), versez le jus de citron restant et les zestes. Arrosez d’un filet d’huile de

sésame ou de noix. Assaisonnez et mélangez.

Servez le poisson chaud sur la salade fraîche.