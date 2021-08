Expresscette de Candice: Mini boulettes à la bière et aux airelles

Mini boulettes à la bière et aux airelles

Pour 4 personnes

800g de hachis porc-veau

1 c. à s. rase de moutarde

1 c. à s. de flocons d’avoine

1 gros oignon

Sel, poivre, muscade

Thym

Un peu de beurre

Pour la sauce :

3 oignons

3 grosses gousses d’ail

1 c. à s. de farine

1 L de gueuze

1 grosse c. à s. de cassonade brune

125g d’airelles séchées

Thym

1 feuille de laurier

Sel, poivre, muscade

Préparez la sauce. Faites blondir dans un peu de beurre les oignons hachés et les gousses d'ail hachées. Saupoudrez de farine. Mélangez. Ajoutez la gueuze. Salez, poivrez, râpez un peu de muscade, ajoutez la cassonade, un peu de thym, la feuille de laurier. Laissez cuire. Pendant ce temps, préparez les boulettes. Mélangez le hachis, la moutarde, les flocons, le sel, le poivre, la muscade, le thym et l’oignon haché. Façonnez les boulettes. Placez-les dans un plat à rôtir, arrosées de beurre fondu. Faites cuire 10 min. dans un four préchauffé à 240° (th.8). Retirez-les, mettez-les dans la sauce à la bière, ajoutez les airelles et laissez cuire 30 min. à

feu doux sans surveiller.