Expresscette de Candice: Marcassin caramélisé au vinaigre balsamique

Marcassin caramélisé au vinaigre balsamique

Pour 4 personnes

Préparation : 15 min. – Cuisson : 15 min.

800 g de filet de marcassin

8 fines tranches de lard

150 ml de vinaigre balsamique

4 c. à s. de sucre de canne

1 c. à s. rase de sirop de liège

30 g de beurre

2 c. à s. d’huile d’olive

Poivre du moulin

Coupez le filet de marcassin en 4 morceaux.

Encerclez chaque morceau avec deux lanières de lard et maintenez le tout avec une ficelle ou

un cure-dent.

Dans une poêle, faites fondre le beurre avec l’huile et faites-y saisir les morceaux de

marcassin quelques minutes sur chaque face. Assaisonnez. Retirez la viande et réservez.

Jetez le gras excédentaire de la poêle et déglacez les sucs avec le vinaigre balsamique.

Ajoutez le sucre et le sirop de Liège. Mélangez et laissez réduire quelques minutes jusqu’à

l’obtention d’un sirop épais.

Servez la viande nappée de sauce bien chaude.