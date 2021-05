Expresscette de Candice: Jambalaya

Une recette de Louisiane réconfortante et conviviale à souhait !

Jambalaya

Pour 6 personnes

Préparation : 25 min.

Cuisson : 55 min.

12 pilons de poulet

24 scampis

250 g de jambon Ganda ou de jambon cru, coupé en allumettes fines

500 g de riz long grain (cuisson normale)

800 g de tomates concassées en conserve (2 boîtes)

50 cl de jus de tomates

500 ml de bouillon de volaille (eau + cube)

2 branches de céleri en petits dés

1 poivron vert en petits dés

2 gros oignons émincés

3 gousses d’ail émincées

2 c. à s. d’épices cajun

50 g de farine

250 ml d’huile de germes de maïs, de tournesol ou d’arachide

Dans une casserole à fond épais, faites revenir les pilons de poulet sur toutes les faces dans 1/3 de l’huile. Ajoutez le mélange d’épices cajun et prolongez la cuisson 3 min. Retirez le poulet de la casserole et réservez.

Dans le même fond d’huile aux épices, faites revenir les légumes, les oignons et l’ail pendant 3 min. Retirez-les de la casserole et réservez.

Faites un roux à l’huile : faites chauffer le reste de l’huile dans la casserole jusqu’à ce qu’elle frémisse puis versez la farine en pluie. Ne cessez pas de remuer jusqu’à ce que le roux prenne une couleur caramel.

Versez les tomates en conserve, le jus de tomates et le bouillon sur le roux et mélangez bien. Remettez le poulet et les légumes dans la casserole. Intégrez-les aux tomates et laissez cuire 10 min. à feu moyen.

Ajoutez le riz, mélangez bien, baissez le feu et laissez mijoter à couvert pendant 25 min.

Ajoutez le jambon et les scampis et prolongez la cuisson 10 min. Le jus doit être quasiment entièrement absorbé tout en laissant la préparation bien humide.

Le truc de Candice

Faites cuire le roux à feu doux, en le surveillant de près pour vous assurer qu’il ne forme pas de petites tâches noires, qui indiqueraient qu’il a brûlé. Si tel est le cas, son goût sera amer. Jetez-le et préparez-en un autre.