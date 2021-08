Expresscette de Candice: Incroyables biscuits à la purée d’amandes

Incroyables biscuits à la purée d’amandes

Pour 10 biscuits de taille moyenne

175g de purée d’amandes

135g de sucre roux de canne

1 gros œuf

1 c. à c. rase d’extrait de vanille

1/4 de c. à c. de fleur de sel (facultatif)

Préchauffez le four à 170-180°.

Recouvrez la plaque de four de papier sulfurisé.

Dans un cul-de-poule, fouettez au batteur électrique le sucre avec les œufs pendant 2 min.

Incorporez l’extrait de vanille, fouettez. Ajoutez la purée d’amandes, fouettez jusqu’à ce que

la pâte soit tout à fait homogène et se décolle des bords du cul-de-poule.

Placez la pâte 15 min. au congélateur, recouverte d’un linge.

Sortez du congélateur et utiliser une pince à cookies, une cuiller ou une pince à petites

boulettes pour façonner 10 biscuits moyens sur la plaque de four sulfurisée.

Parsemez le sommet des biscuits de fleur de sel et enfournez 15 min. à mi-hauteur.

Sortez du four, laissez reposer 2 min. avant de transférer sur une grille jusqu’à

refroidissement.