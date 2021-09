Expresscette de Candice: Curry de pommes de terre et de petits pois au cumin

Pour 4 personnes

750g de pommes de terre type grenailles / 300g de petits pois surgelés / 500ml de yaourt

nature entier / 2 oignons émincés / 1 morceau de gingembre émincé / 2 gousses d’ail émincées

/ 300ml de bouillon / Le jus d’1 citron vert / 2 c. à c. de graines de cumin pilées / 1 c. à c. de

curcuma / 1 c. à s. de curry / coriandre / sel et poivre du moulin / huile végétale.



Faites chauffer un fond d’huile dans un wok ou une grande sauteuse. Ajoutez les oignons et

faites-les doucement suer pendant 10 min. jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Incorporez l’ail et

le gingembre et poursuivez la cuisson quelques minutes. Ajoutez les pommes de terre coupées

en deux, les tiges de coriandre (pas les feuilles) ciselées et le jus de citron vert.

Versez le fond par-dessus et laissez cuire 30 min. Les pommes de terre doivent être immergées pour que la cuisson soit parfaite.

Incorporez les petits pois surgelés et le yaourt et poursuivez la cuisson 5 min. Parsemez de

feuilles de coriandre avant de servir.