Expresscette de Candice: Crumble de pêches aux sablés citron et noisettes

Crumble de pêches aux sablés citron et aux noisettes

Pour 4 personnes



8 pêches dénoyautées et coupées en quartiers / 2 c. à s. de sucre / Le jus d’1/2 citron.

Pour le sable : 100 g de farine / 100 g de beurre froid / 100 g de sucre roux / 6 sablés au citron

cassés en tous petits morceaux / 25 g de noisettes en poudre.



Préchauffez le four à 180° (th. 6).

Placez les quartiers de pêches dans un plat allant au four. Arrosez-les de jus de citron et

saupoudrez-les de sucre. Enfournez 10 min.

Pendant ce temps, préparez le sable : mélangez la farine, le beurre et le sucre roux du bout des

doigts. Ajoutez les biscuits et les noisettes.

Répartissez cette pâte sur la préparation et enfournez 10 min. jusqu’à ce que la croûte soit

bien dorée.

Avec des abricots, les sablés peuvent être remplacés par un mélange de macarons et de

rochers à la noix de coco.

Avec des nectarines, un accord madeleines et noix concassées est génial.