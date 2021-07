Expresscette de Candice : Brochettes de scampis full herbes

Brochettes de scampis full herbes

30 scampis décortiqués et décongelés + 70g de beurre à l’ail à température ambiante + 1 gousse d’ail émincée + 1 c. à s. de beurre traditionnel + 1 poignée de coriandre + 1 poignée de menthe + 1 poignée de persil plat + Le zeste d’1 citron + Sel et poivre du moulin

Piquez les scampis sur des brochettes. Mixez tous les ingrédients du beurre aux herbes. Mélangez les scampis au beurre aromatisé et réserver au réfrigérateur le temps d’être prêt à servir (jusqu’à une nuit à l’avance). Faites cuire les brochettes (grill, four, poêle) et servez immédiatement.