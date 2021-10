Expresscette de Candice: Bolognaise de folie à la mijoteuse

Bolognaise de folie à la mijoteuse

Elle cuit sans surveillance pendant 6 heures et est incroyablement parfumée sans contenir d’autre

graisse que celle de la viande. Faites-en une cuve complète (ces proportions-ci) et vous pourrez la

congeler en portions uniques pour en avoir toujours sous la main.



700g de haché de bœuf / 300g de haché de porc (pas de mélange préparé porc-bœuf qui contient 70

% de porc) / 700ml de passata / 1 gros oignon émincé / 1 carotte émincée / 4 gousses d’ail émincées

/ 3 feuilles de laurier / 1 c. à s. rase de concentré de tomates / 200ml de vin rouge / 1 c. à s. d’origan

sec / 1 c. à s. de basilic sec / 1 c. à c. de romarin / 1/2 c. à c. de café moulu (qui sert à faire ressortir le

goût de la viande et à donner du relief à la sauce, c’est un bon truc).



Dans une poêle, faites revenir à sec l’ail et l’oignon avant de les saupoudrer des épices. Ajoutez la

viande et faites cuire 3-4 minutes.

Transférez le tout dans la mijoteuse. Ajoutez le reste des ingrédients : la passata, le vin, le café, le

concentré de tomates, le laurier et la carotte.

Faites cuire 6 heures en mode low.