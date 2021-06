Expresscette de Candice: Boeuf keerma aux airelles séchées et garam massala

Boeuf keerma aux airelles séchées et garam massala

Pour 4 personnes

Préparation : 5 min.

Cuisson : 15 min.

500g de hachis de boeuf (ou d'agneau)

1 oignon émincé

1 gousse d’ail émincée

1 conserve de tomates (400g)

200g de petits pois surgelés

75g d’airelles séchées

1 c. à s. rase de garam massala

1 c. à c. de curcuma

200ml de fond de volaille

1 petite poignée d’amandes effilées

Huile de tournesol ou arachide

Dans une cocotte, faites chauffer l’huile avant d’y faire frire les épices 30 secondes. Ajoutez

la viande et laissez cuire 5 min. en remuant et en séparant le hachis. Transférez la viande

épicée précuite dans une assiette et réservez.

Dans la même cocotte, faites suer l’oignon et l’ail. Remettez la viande dans la casserole,

versez le fond et la conserve par-dessus. Ajoutez les airelles.

Amenez à frémissement puis baissez le feu et laissez mijoter 10 min. Incorporez les petits

pois et poursuivez la cuisson 2 min. Assaisonnez. Parsemez d’amandes effilées et servez avec

du pain naan.