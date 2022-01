Expresscette de Candice: Banana Bread

Pour 6 personnes

Préparation : 15 min. – Cuisson : 1 h.

4 bananes très mûres (presque noires) écrasées

100 g de noix

220 g de sucre

120 g de beurre

130 g de farine

2 œufs

½ c. à c. de bicarbonate

½ c. à c. de levure chimique

½ c. à c. de sel

Préchauffez le four à 160° (th. 5 – 6).

Fouettez le sucre et le beurre jusqu’à ce que le mélange blanchisse.

Ajoutez les œufs un à un en continuant à fouetter.

Incorporez le sec : la levure, le bicarbonate, le sel et la farine tamisée. Mélangez.

Intégrez les bananes et les noix.

Versez la pâte dans un moule à cake rectangulaire et enfournez 55 à 60 min.