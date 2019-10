"En cuisine" vous convie à une journée d'exception au profit de Viva For Life

En cuisine relève le défi... avec vous !

Candice kother - © Tous droits réservés VIVA FOR LIFE - © VIVA FOR LIFE En cuisine - © Tous droits réservés

Vivez une journée d'exception, le 16 novembre.

Départ de la gare de Spontin (Yvoir – Namur), 2 heures de trajet dans un autorail (autobus sur rail) tout confort, pour voir la vie et la (les) ville(s) autrement !

Le PFT (Patrimoine Ferroviaire et Tourisme) existe depuis plus de trente et il y a plus de 20 ans que ses membres, tous bénévoles, œuvrent à la remise en service de la ligne Ciney/Yvoir. Il conserve la plus grande collection d’Europe avec plus de 60 véhicules issus presque exclusivement de la SNCB.

Oui - Je participe :

Quand ? Le samedi 16 novembre 2019.

Où ? A la grande gare de Spontin.

Horaire ? Le premier autorail partira à 9h (jusque 11h) et ils se suivront en journée.

Dès qu’un autorail (60 personnes) est plein, le suivant sera lancé au profit de Viva For Life. On compte sur vous pour qu’il y en ait plusieurs qui roulent sur la journée !

Prix : 15 euros pour les adultes, 10 euros pour les enfants, gratuit pour les moins de 3 ans.

C'est l’occasion d’une expérience inédite et d’une super journée en famille, pour la meilleure des causes !

Rendez-vous Gare de Spontin, vos places seront réservées à votre nom dans l’autorail dès inscription via le formulaire ci-dessous.