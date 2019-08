En Cuisine: Les recettes de cuisine sauvage de Raphaël

La cuisine sauvage, c'est facile et à portée de cueillette !

1. Pesto à l’Ail des Ours (Allium ursinum)

Ingrédients :

60g de feuilles d'ail des ours

30g de parmesan râpé

30g de pignons de pain

De l’huile d'olives

Quelques feuilles de basilic

1 pincée de gros sel

1 tour du moulin de poivre

Réalisez ce Pesto dans le pilon ou dans un bol blender

Pillez l’ail (classique) avec une bonne pincée de gros sel

Ajoutez des pignons de pin, des feuilles de basilic et les feuilles d’Ail des Ours

Pilez à nouveau de manière régulière

Une fois la préparation homogène, ajoutez le parmesan

Ajoutez l’huile d’olive (la quantité d’huile dépend de l’utilisation du pesto)

2. Tapenade de tomates et de Pâquerettes (Bellis perennis)

Ingrédients :

125g de tomates

5 tomates séchées

100g d’amandes entières

100g d’olives noires

5cs d’huile d’olive

2cs de basilic haché

1cs de jus de citron

3 gousses d’ail

Sel

Poivre

Faites griller les amandes dans une poêle durant 5 bonnes minutes, placez-les dans le mixer et hachez-les grossièrement

Coupez les tomates en morceaux

Mixez les tomates coupées en morceaux avec les tomates séchées, les olives, l’huile, le basilic, le jus de citron, l’ail et le poivre. Jusqu'à obtention d’un mélange onctueux

Ajoutez une partie des amandes et mixez à nouveau

Terminez la tapenade en y incorporant le reste des amandes hachées (cette dernière étape apportera le croquant juste nécessaire dans ce mélange)

3. Beurre à l’Alliaire (Alliaria petiolata)

Ingrédients :

Un bouquet d’Alliaire officinale (en choisissant les feuilles du sommet qui seront plus tendres et un peu plus douces)

Du beurre demi sel

Hachez finement le bouquet d’Alliaire

Réalisez un beurre pommade

Incorporez de façon homogène l’Alliaire hachée dans le beurre pommade

Placez le tout dans un moule et placez-le au réfrigérateur

Utilisations possibles :

Sur une pomme de terre en chemise

Dans un plat de carotte à la vapeur

On peut également utiliser de la crème à la place du beurre bien entendu.

Et, pour les versions " light ", nous pouvons réaliser cette recette avec un beurre ou une crème version allégée. En sachant que cette dernière ne pourra pas être congelée.

4. Croissants fourrés au haché de veau et Plantain lancéolé (Plantago lanceolata)

Ingrédients (pour 4 beaux croissants à utilisés en entrée) :

1 pâte brisée

150gr de haché de veau

Une grosse poignée de Plantain lancéolé

1 oeuf

Sel

Poivre

Découpez aux ciseaux le Plantain lancéolé

Cuire le haché

Incorporez le Plantain lancéolé ciselé dans la préparation

Salez et poivrez

Etendre sa pâte brisée sur un plan de travail propre

Divisez-la en 4 ou en 8 (suivant la taille des croissants désirés) afin d’obtenir de beaux " triangles "

Répartissez la préparation sur la partie extérieure chaque triangle de pâte

Roulez la pâte en partant du coté arrondi et en laissant la petite pointe en haut du rouleau (cela doit ressembler à un croissant)

Battre l’œuf dans un bol

A l’aide d’un pinceau, badigeonnez les croissants avec l’œuf

Mettre au four à 200°C durant +/- 25 à 30 minutes

Vous pouvez servir ces croissants chauds ou froids (en entrée par exemple accompagnés d’une petite salade)