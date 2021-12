Concours : VivaCité et les tartes de Françoise vous offrent des gâteaux de Nouvel an

A l’occasion des fêtes de fin d’année, VivaCité et les tartes de Françoise vous offrent des gâteaux de Nouvel an dans En Cuisine !

Pour tenter de remporter votre gâteau de nouvel an livré à domicile le 31 décembre, écoutez En Cuisine sur VivaCité les 24 et 25 décembre entre 11h et 13h, et toute la semaine du 27 au 31 décembre entre 11h et 13h, et suivez les instructions données à l’antenne.