Comment faire son beurre maison : recette simple et rapide de Candice

Si l’envie vous vient de vous lancer dans l’aventure du beurre maison, rien de plus simple. Un seul outil est nécessaire : une petite baratte, et un seul ingrédient, de la crème liquide entière. Vous ferez alors du beurre frais, selon vos besoins et votre utilisation, que vous pourrez déguster nature, salé ou que vous pourrez aromatiser à loisirs : curry, miel-cannelle, vanille, safran, piment d’Espelette, herbes fraîches, pesto, raifort, citron, noix, etc. en économisant beaucoup et en optant pour un mode de vie zéro déchet.

Qu’est-ce qu’une baratte ? Une baratte est un petit bocal en verre avec un couvercle qui présente une manivelle de côté. Au couvercle sont attachées des pales qui vont permettre de baratter la crème. Préférez un joint de couvercle en silicone pour plus d’étanchéité. Kilner est une marque incontournable. Le juste modèle représente un investissement de 30 euros que vous aurez récupéré en quelques mois tout en vous offrant la liberté de gérer vous-même votre consommation. Vous n’utiliserez plus jamais un beurre trop vieux pour être honnête.

La préparation Il suffit d’y verser ½ litre de crème fraîche entière à 30 ou 40% (encore mieux) de matières grasses à température ambiante et de tourner la manivelle durant environ 10 minutes. Une crème froide du réfrigérateur ne prendra pas. Sortez-la suffisamment à l’avance ou gardez-la à température ambiante en la ramenant du supermarché. Ne mettez pas 1 litre de crème en une fois, ce sera trop long à tourner et le beurre prendra moins bien. Faites-le en deux fois si vous souhaitez utiliser cette quantité. Au final, baratter son beurre ne demande donc qu’un peu d’huile de coude. Le beurre et le petit-lait vont se dissocier. Le beurre vient se figer sur les parois du bocal et le petit-lait reste au centre. Ôtez le couvercle et versez le petit-lait dans un récipient pour pouvoir prélever le beurre. Vous obtenez un joli beurre qu’il suffira de décoller des parois du bocal à la main ou à la cuiller avant de le rincer sous le robinet d’eau froide en le pressant entre vos paumes. Cette opération sert à le laver du petit-lait résiduel, ce qui améliore sa saveur et sa conservation. Aromatisez-le si vous le souhaitez et stockez-le au réfrigérateur. 1 litre de crème vous permet d’obtenir environ 400g de beurre, qualitatif, pasteurisé ou non (selon votre préférence, que vous achetiez de la crème crue ou de la crème pasteurisée), très savoureux et sans ajouts chimiques d’aucune sorte. Un beurre fabriqué à base de crème pasteurisée se conserve 2 à 3 semaines sans problème. Sur ce même litre de crème, vous obtiendrez 300 à 400ml de petit-lait.

Que faire avec le petit-lait résiduel ? Le petit-lait résiduel ne doit absolument pas être jeté. Utilisez-le dans vos pâtisseries, pains maison, sauces, etc. Tout pain maison dont le liquide (eau ou lait standard) aura été remplacé par du petit-lait sera aussi tendre qu’une brioche. Tout gâteau type quatre-quarts, cake au chocolat, gâteau au yaourt sera incroyablement moelleux si vous lui ajoutez du petit-lait. Les sauces mijotées, tomate en tête (type boulettes sauce tomate), seront liées et veloutées naturellement grâce à l’ajout de petit-lait. Rien ne se perd.

A quoi sert le moule à beurre ? Une fois que vous avez fait votre beurre, placez-le dans un simple récipient ou moulez-le dans un moule prévu à cet effet. C’est totalement facultatif et ne sert réellement que si vous souhaitez offrir votre beurre moulé voire poinçonné et emballé dans un joli papier ciré, mais c’est un plus. Si vous vous prenez au jeu et avez envie d’investir dans un moule (environ 20 à 30 euros), achetez un moule cannelé en bois type hêtre qui s’ouvre avec charnière (La Bonne Graine est une excellente marque). Vous le garderez alors toute votre vie. Rien ne vous empêche non plus de faire les marchés et brocantes à la recherche d’un ancien moule à beurre en bois que vous dégraisserez au vinaigre. Les poinçons à beurre sont de simples tampons que vous pressez dans le beurre encore tendre. Faites attention à en choisir un dont les reliefs sont suffisamment profonds pour que l’inscription soit bien perceptible dans le beurre. Certains font également le choix d’utiliser des pagaies à beurre, soit des morceaux de bois qui permettent, une fois votre beurre réalisé, de le structurer sous forme rectangulaire. Si cela vous attire, préférez des pagaies striées qui évacuent encore mieux le petit-lait résiduel.