C'est par un discret message sur Facebook que Candice Kother et son mari ont partagé leur bonheur: Søren et Côme, mon épouse et moi sommes heureux de vous annoncer l'arrivée de notre fils Saül qui fait la joie de ses grands frères et le ravissement de notre famille!

Toute l'équipe de VivaCité félicitent les parents et ne doute pas un seul instant que ses papilles seront bien gâtées.