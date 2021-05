Candice Kother et Pierre Joye livrent les ingrédients du succès d’En Cuisine en radio et en télé

Les deux animateurs d’En Cuisine ont débarqué depuis plus d’un mois devant votre écran sur La Une en plus de toujours vous servir leurs conseils culinaires en radio sur VivaCité. Ils abordent leur nouvel environnement de travail et leur duo après déjà 5 ans de collaboration. Le duo Candice Kother et Pierre Joye est sans aucun doute la crème de la crème en matière d’émission culinaire grand public. Vous êtes toujours aussi nombreux à suivre En Cuisine tous les samedis matin de 8h30 à 10h30 en radio sur VivaCité. Depuis fin mars 2021, votre émission culinaire a mis les petits plats dans les grands en s’installant dans un studio média flambant neuf et tourné vers les nouvelles technologies. Forte de ce nouvel espace, toujours accessible sur les ondes de votre radio complicité, En Cuisine se décline désormais aussi sur Auvio et en télé sur La Une.

Changement de décor et de format

Et qui dit nouveau studio dit nouvelle émission ! En Cuisine mélange de nouveaux ingrédients pour une explosion de saveurs à dévorer tant avec la bouche qu’avec les yeux ou les oreilles. Un quiz et plusieurs nouveaux chroniqueurs débarquent par exemple dans l’émission : Armelle des Ambassadeurs, Nathalie Bruart journaliste à Femmes d'Aujourd'hui et Pascal Delfosse de La Grange des Sommeliers. "Il y a un grand changement, entre des nouvelles voix qui sont arrivées dans l’émission avec chacun un enthousiasme renouvelé, des informations qui enrichissent le contenu premier de l’émission et tout un développement d’équipe qui permet un autre angle d’approche de la cuisine" pointe Candice Kother. Un renouvellement pour une émission qui existe depuis 13 ans et qui tente toujours de garder sa modernité et son esprit convivial, "pour que tout le monde puisse s’y retrouver dans un maximum d’informations données". Pierre Joye savoure de son côté ce nouvel environnement de travail : "C’est très chouette ! On a un peu quitté le domaine de la radio même si on y est toujours car il y a cette dimension image-télé mais les deux se marient bien, on a trouvé nos marques dans ce studio". Cette transition s’est effectuée naturellement précise l’animatrice et journaliste gastronomique : "Le fil rouge qui est l’interactivité, reste le même. On a juste élargi vers un public qui reste plutôt devant sa télé. On n’est pas déstabilisé, c’est l’évolution naturelle d’un concept radio qui fonctionnait bien".

L'Expresscette : le Jambalaya - En cuisine - 08/05/2021 Candice Kother vous propose de cuisiner un plat qui régalera toute votre petite famille : le Jambalaya, recette emblématique de la Louisiane aux Etats-Unis...

5 images Armelle - Les Ambassadeurs © Jean-Yves Limet Nathalie Bruart, journaliste - Femmes d’aujourd’hui © Tous droits réservés Pascal Delfosse, sommelier - La Grange du Sommelier © Tous droits réservés

Une émission accessible à tous

Si ce nouveau concept d’En Cuisine est la suite logique de l’émission, le travail des deux animateurs diffère sensiblement d’une simple émission culinaire en radio. "Ajouter un visuel d’un produit toutes les semaines permet d’expliquer encore des choix de consommation de manière plus claire avec des exemples très concrets : ce qu’il faut acheter ou pas, ce à quoi il faut faire attention. On peut pousser plus loin le conseil consommation et culinaire" se réjouit ainsi Candice Kother. "Rien que pour ce changement, la magie de l’image a toute son importance et cela fait vraiment basculer l’émission dans un concept 2.0". Les deux animateurs ouvrent aussi grand les portes de leurs fourneaux à tous "les épicuriens d’existence". "Je crois que c’est la force d’En Cuisine : il y a un noyau dur de personnes passionnées par la cuisine mais aussi par le bien manger. Ce n’est pas parce qu’on aime bien manger qu’on sait cuisiner ou qu’on a envie de cuisiner" souligne l’animatrice. En Cuisine est une émission qui accepte tous les profils de personnes. Elle précise : "On propose vraiment quelque chose de déculpabilisé pour l’auditeur. On a tous des obligations qui font que la cuisine n’est pas la première chose à laquelle on pense au quotidien. Cela reste quelque chose d’obligatoire, mais aussi un hobby. Il faut donc pouvoir parler à tout le monde".

5 images © Tous droits réservés

Un duo complémentaire

En Cuisine c’est donc du partage gastronomique pour ravir les papilles du public porté par deux animateurs qui ont de la bouteille et qui sont copains comme cochons. Le duo fonctionne en effet à merveille depuis cinq ans de collaboration à l’antenne, grâce au savoir culinaire encyclopédique de l’une mais aussi à la force tranquille de l’autre. Pierre confirme ainsi avoir engrangé de l’expérience aux fourneaux grâce à sa collègue mais estime pouvoir faire encore mieux car il ne consulte pas encore assez "les recettes de Candice sur vivacite.be". L’animateur reste aussi abasourdi par la mémoire phénoménale de Candice : "Je suis impressionné par sa capacité à répondre à toutes les questions, sans filtre et sans préparation. C’est extraordinaire". "Pierre c’est mon ancrage depuis le début, c’est quelqu’un de calme et qui gère" avance la journaliste culinaire. "C’est pour cela qu’il est un animateur exceptionnel : on peut tout lui donner, il pourra le gérer avec le sourire même à la dernière minute. C’est quelqu’un de détendu naturellement alors que moi pas, je suis plutôt angoissée. Il me calme. Le pilier de l’émission c’est lui […] On est vraiment un duo fluide". À l’inverse le duo n’est pas à l’abri des fous rires comme lors d’une émission dont la thématique portait sur le lard. Pierre introduit le sujet en parlant du 'lard à Fabian'. "J’avais bien préparé la blague et demandé à Levante, le réalisateur, un extrait musical de Lara Fabian à l’insu de Candice pour bien la piéger. Et ce n’est pas fini, je vais sûrement encore trouver des choses" annonce-t-il !

Fou rire de Candice et Pierre sur le lard - En cuisine - 10/10/2020 Tous les samedis dès 8h30 Pierre Joye et Candice Kother vous donnent rendez-vous En cuisine ! L'émission qui fait la part belle aux saveurs... Gourmet ? Gourmand ? Plaisirs de la table, produits de saison, tour des marchés, dégustations... Allez, hop, aux fourneaux ! Au menu : trucs, astuces, petites histoires et conseils de cuisine. Et chaque semaine un repas pour 2 personnes à remporter (boissons non comprises). La fine équipe attend vos réactions sur la page Facebook de l'émission.

Un été aussi savoureux qu’ensoleillé

Votre émission culinaire sur VivaCité et désormais sur La Une insiste également le pouvoir de la nourriture sur notre mental. Dans une année 2021 encore bien tourmentée par la pandémie de covid-19, Candice Kother et Pierre Joye prévoient un été bien gourmand et appétissant. "Cet été on fera du barbecue, du cocktail, du fruit rouge, de la glace, de la plancha, du poisson grillé, de la grande salade" énumère Candice. "On va se faire plaisir tout en légèreté. On va se mettre plein de saveurs en bouche et en même temps plein de nutriments". C’est vraiment une vague sur laquelle on essaie de surfer : il faut que ce soit bon, sain, facile, rapide, coloré et heureux. La cuisine doit être heureuse, c’est sa base. Pour tous les conseils culinaires et votre dose de vitamines, rendez-vous tous les samedis de 8h30 à 10h30 en radio sur VivaCité, mais aussi en télévision sur La Une et en digital sur Auvio.