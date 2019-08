Biscuits pour bavarois

Faites une belle base pour votre mousse.

biscuit joconde

Ingrédients pour un biscuit de 23,5 x 33,5 cm : 75 g de sucre glace, 70 g de poudre d’amande, 2 gros œufs, 60 g de blancs d’oeufs, 12 g de sucre en poudre, 25 g de farine

Préparation :

1. Dans un saladier, mélangez le sucre glace et la poudre d’amande.

2. Dans un bol, fouettez les oeufs.

3. Ajoutez le sucre et la poudre d’amande. Fouettez longuement pour avoir un ruban.

4. Puis incorporez la farine tamisée.

5. Battez les blancs d’oeufs en neige et meringuez-les avec le sucre en poudre.

6. Ajoutez-les délicatement à la préparation à l’aide d’une spatule souple.

7. Versez la pâte sur une plaque en silicone 23,5 x 33,5 cm ou sur des plaques à four recouverte de papier sulfurisé.

8. Faites cuire 8 à 10 min dans le four préchauffé à 180°C.

biscuit dacquoise

Ingrédients pour un biscuit dacquoise de 23×33 cm : 5 blancs d’œufs (200 g), 80 g de sucre en poudre, 180 g d’amande, 50 g de sucre glace

Préparation :

1. Préchauffez le four à 180°C. Versez la poudre d’amande et le sucre glace dans un tamis et tamisez la préparation pour éviter la présence de grumeaux.

2. Versez les blancs dans un bol et commencez à la battre en neige.

3. Dès qu’ils sont mousseux, ajoutez le sucre en poudre et continuez de battre jusqu’à obtenir des blancs meringués fermes, lisses et brillants.

4. Incorporez délicatement le mélange poudre d’amande et sucre glace à l’aide d’une maryse.

5. Etalez la préparation sur une plaque d’environ 23×33 cm recouverte de papier sulfurisé ou dans une plaque en silicone. Lissez avec une spatule.

6. Faites cuire le biscuit environ 12 min à 180°C, il doit être joliment doré. Laissez-le refroidir.

7. Démoulez le biscuit sur une planche.

8. Découpez-le en rectangles, cercles ou carrés, selon la forme de votre gâteau final.