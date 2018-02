Votre AVIS: Le soulier d'or? "Vormer le mérite vraiment"

Je suis supporteur des rouges et bruges qui perd des points pourrait etre benefique en vue du match retour pour la coupe. Mon tierce soulier d'or: Vermer Diaby benavente ..bonne soiree ..Henri

Rappelez vous nos grands souliers d or il faut remonter loin en arrière félicitations à alex qui à de brillantes analyses

Comment pouvait on siffler un joueur comme sofiane qui avait vraiment l adn anderlecht c triste. Eric

Sinon très bonne intégration de Morioka,il m'a impressionné et non pas satisfait du mercato mauve niveau de la défense et de l'attaque. Christopher