Votre AVIS: Le Number 1? "King Albert (il fut titulaire indiscutable d'une belle équipe!)"

Bonsoir pour moi si le standard gagne la coupe sa saison sera réussie c'est un trophée et en France et en Angleterre gagner la coupe est bien mieux considérer qu'en Belgique.Alain de Liège

Quand on doit gagner on ne laisse pas Orlando sa sur le banc carton rouge à Sa Pinto slt Thierry

N'oublions pas que sur papier le standard a un calendrier "plus facile" que Kortrijk. Pour moi, tout va se jouer la semaine prochaine sachant que Bruges reçoit les courtraisiens donc pour les rouches tout reste possible. Pour revenir aujourd'hui, score logique, 2 erreurs d arbitrage amenant 1 but de chaque côté. L'arbitre reste humain, au standard de relever la tête et réagir. C est le foot.

Arnaud, de Fexhe-le-Haut-Clocher