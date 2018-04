VOTRE AVIS: "Le football se portait très bien avant. Qu'on arrête de vouloir modifier ce sport jadis si beau"

Je suis pour le Var tout simplement pq j'ai horreur de l'injustice !!! En Italie tous les WE il y a des erreurs arbitrales qui sont corrigées par l'assistance vidéo et en général l'unanimité ne fait aucun doute !!! Il y a deux exemples d'injustices qui resterons dans nos mémoires toute la vie, la première même si elle remonte dans les années 60 est la finale Angleterre ?????????????? Allemagne avec ce but si controversé et le deuxième exemple le plus cruel qui restera la plus grande injustice contre la belgique est le but refusé à