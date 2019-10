VOTRE AVIS: "Encore un match avec un arbitrage à géométrie VARiable."

Eric Boereboom

2019-10-06 21:04:00

Bonsoir je ne suis pas d'accord avec vous, abolir le hors jeu ne tuera pas le foot, cela la rendra plus intéressant tactiquement, et il faudra faire preuve d'intelligence défensive et offensive, les joueurs devront augmenter leur QI foot. Le hockey a gagné en notoriété en supprimant le hors jeu et cela a donné des joueurs plus intelligents et rééquilibrer la perception des joueurs en permettant aux défenseurs d'exister face aux attaquants. C'est sans doute grâce à ce changement de règles qu'arthur van dooren a été élu deux fois de suite meilleur joueur du monde. Si le foot faisait la même chose, sans doute que virgil van dijck serait ballon d'or, ce que vous comme nous savons n'arrivera pas alors que cela semble évident. Bonne soirée. Eric