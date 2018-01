Votre AVIS: "Du jeu, de l'intensité, de l'ambiance, du fair-play, aucun dérapage. Un Clasico comme on les aime!"

Bonsoir à tous. Quand on voit le Standard d'aujourd'hui et celui contre Eupen, c'est révoltant de voir une équipe qui joue à la carte. Dany de Thimister.

