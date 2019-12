VOTRE AVIS "Complètement Foot": "Lestienne est au ballon et le gardien fait faute. Cela dit le match devait être plié depuis longtemps"

Défi "Complètement Tour et Wanty-Gobert for LIFE" - 16/12/2019 L'équipe Wanty Gobert et le CT Antoing en collaboration avec la RTBF Sport vous donnaient rendez-vous ce dimanche 15 décembre 2019 au magasin "Want You Bike" a Tournai! Étaient au programme: Rando Cyclo, Marche, séance de dédicaces du livre "Complètement Tour", match Standard-Anderlecht et "Complètement Foot" en direct sur VivaCité, au profit de "Viva for Life"!