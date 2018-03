Votre AVIS: "C'est fou ce nombre de décisions... juste a une différence d'1 seul ou 2 goals avant la dernière journée!"

Il n'y a plus que l'argent qui compte. Le standard se bat pour les playoffs 1 et vend son meilleur buteur c'est se moquer des supporters. Rien ne changera au Standard

Orlando Sa est le meilleur attaquant du Standard mais n'est-il pas celui qui a joué le plus ? Depuis que Émond rejoue, lequel des deux est le plus efficace ? Les débats sont ouverts. Et si Cop a davantage de temps de jeu... On verra mais vendre un gars de 30 ans pour 8M d'euros... Ce n'est pas mal !