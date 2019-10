VOTRE AVIS: "Avec Monsieur Vercauteren a la baguette, la discipline des jeunes et Chadli en forme on peut voir venir..."

Jean-Pierre Mestré

2019-10-20 23:14:00

"Dans l’ensemble on peut être très content. Après un très très bon début on a eu quelques problèmes, on a eu difficile et le 3-1 était le moment important pour regarder confiance et reprendre le jeu en mains. On a eu des moments difficiles, on n’a pas toujours été constant, mais l’ensemble est positif, la base est très bonne pour continuer. Mais il reste pas mal de travail à faire." a-t-il déclaré après la rencontre. Même si certains points n'étaient pas parfaits, le coach des Mauves pourra se satisfaire de la victoire, qui relance déjà le RSCA dans la course aux Playoffs.