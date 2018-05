Un supplément Coupe du Monde du Ciné Télé Revue avec les journalistes de la RTBF

Ciné Télé Revue, en collaboration avec la rédaction sport de la RTBF, propose un guide du Mondial: calendrier des matchs, présentation des équipes, poster, pronostics et quiz… Embarquez pour la Russie en vous plongeant dans ce supplément!

Parmi les spécialistes de la RTBF qui donnent leurs avis dans ce supplément: des voix du foot de votre radio: Manuel Jous, Eby Brouzakis, Thierry Luthers et Pascal Scimè.

L'occasion pour certains de partager leur pronostic. Pour Manuel Jous: "Je pense que nous pouvons aller

jusqu’aux quarts de finale, comme au Brésil. Cela voudra dire qu’on aura sans doute affronté la Colombie ou la Pologne en huitièmes. Ce sont déjà des adversaires forts, beaucoup plus que les Etats-Unis ou la Hongrie pour se référer aux années précédentes. Passer les huitièmes ne sera déjà pas évident, mais si on arrive en quarts, nous devrons faire face à de trop grosses équipes comme le Brésil ou l’Allemagne."



Pour Thierry Luthers qui partagera son temps entre la radio et la télé en Russie, les Diables iront au mieux en quarts. "En quarts, on tombera sur un gros morceau comme l’Allemagne. On reste davantage une addition de talents qu’une véritable équipe. Et à chaque fois, nous avons des adversaires trop faibles pour pouvoir jauger notre niveau."



De son côté David Houdret reste fidèle à lui-même: "Jamais de prono, cela me gâche le plaisir de regarder les matches." Tout en dévoilant quand même ses espoirs: "Mais j'espère que les Diables feront aussi bien qu'en 1986. Donc mieux que leurs parcours au Brésil et en France."

