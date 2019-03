David Houdret: "Tout a donc commencé le dimanche 30 août 2009. Anderlecht-Standard. Le ton était donné. Le dimanche soir, mon dimanche soir, ne serait plus jamais le même. Votre dimanche soir, nos dimanches soirs, ne seraient plus jamais les mêmes. Au fil des saisons, j’ai vu grandir, avec Pascal Scimè, la famille et la communauté Complètement Foot!"

Rendez-vous ce dimanche 24 mars 2019 de 18 à 23H sur VivaCité, www.vivacite.be et le site RTBF Sport.be pour suivre en direct notre émission spéciale "Soirée Anniversaire 10 ans Complètement Foot"!



Nous serons en direct de l'Atomium pour partager avec vous 10 ans de foot, 10 années Complètement Foot. Avec toute l'équipe, journalistes, consultants, invités, auditeurs mythiques, etc... ;-) Avec aussi au programme, le 2e match de qualification de nos Diables Rouges pour l'Euro 2020, Chypre-Belgique!



Pour rappel, vous pouvez aussi vous procurer le livre "10 ans Complètement Foot"! Toutes les infos via le site de "La Boutique RTBF" ou via le site de "La Renaissance du Livre"!