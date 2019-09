Rejoignez l'équipe de "Complètement FOOT" sur WhatsApp!

Tous les dimanches de 20:00 à 23:01 sur Vivacité

Le premier talkshow radio du foot en Belgique animé par David Houdret et Pascal Scimè avec les avis de journalistes de la Rédaction des Sports et de consultants. Ils font vivre en direct la dernière rencontre du week-end du championnat de football, tirent le bilan du week-end écoulé et commentent les succès et les échecs des clubs, en Belgique comme à l’étranger. Une émission qui laisse une large place aux commentaires et aux avis des auditeurs.



!!! REPRISE le dimanche 25 aout 2019 !!!



Pour intervenir en direct pendant l'émission:

Vous avez la parole au 070/23 33 23

Vous envoyez vos messages pendant l'émission par SMS au 3063 (1/2 euro le message)

Vous twittez aussi en live avec : #CFootRTBF