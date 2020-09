Rejoignez l'équipe de "Complètement FOOT" sur WHATSAPP! NOUVEAU Numéro!

Pour rappel: vous avez la possibilité de rejoindre notre communauté "Complètement FOOT" sur WhatsApp ! ATTENTION, NOUVEAU numéro! Participez au debrief quasi quotidien des matches, répondez en direct pendant l'émission aux "En 1 seul mot" ou aux "Top3" et, aussi, restez connecté avec toute l'équipe ! Cela vous permet donc d'envoyer vos messages écrits ou vocaux et aussi vos vidéos!

Rejoignez l'équipe de "Complètement FOOT" sur WHATSAPP - © Tous droits réservés

Comment faire?



1/ Encodez le 0470/07 20 23 numéro de téléphone dans vos contacts (par exemple au nom de "VivaCité - WhatsApp")

2/ Envoyez, via votre application WhatsApp, le code "FOOT" à ce numéro!

3/ Ensuite, vous recevrez un message de confirmation. Et c'est parti, vous faites officiellement partie du la communauté "Complètement FOOT"!





Attention, nous devons vous informer que nous n’utiliserons pas votre numéro de téléphone à d'autres fins que:

*de vous faire réagir en direct aux questions ou débats de l'émission,

*de vous envoyer des liens en lien direct avec l'émission!

*à tout moment, envoyez "STOP" pour ne plus recevoir nos messages.