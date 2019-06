Le LIVRE "Complètement TOUR"

20 juillet 1969 : au bout d’un Tour long de 4 117 km, Eddy Merckx arrache le contre-la-montre final et s’impose à Paris, remportant ainsi le premier Tour de France de sa carrière. Aujourd’hui, alors que la Belgique fête les 50 ans de cet exploit et que le Tour honore cette année les 100 ans de son célèbre maillot jaune, "Complètement Tour" donne la parole aux supporters et dresse ainsi le portrait d’une compétition qui a marqué bien des générations. Entre souvenirs d’enfance et évocations de lieux mythiques, ce livre, conçu aussi comme un calendrier perpétuel, rend hommage à la Grande Boucle de la plus belle des manières!

En chef d'orchestre de ces pages du livre "Complètement TOUR", comme au micro en studio, nous retrouvons David HOUDRET.



Petite soeur de Complètement Foot, l’émission radio Complètement Tour va vivre une formidable édition à l’occasion du Tour de France 2019 dont le Grand Départ est donné à Bruxelles ! L’occasion de fêter les 50 ans de la première victoire d’Eddy Merckx, quintuple vainqueur de la Grande Boucle, et aussi les 100 ans du célèbre maillot jaune.



Une nouvelle fois, impossible de ne pas donner la parole aux fans du Tour de France, aux fans d’Eddy, aux fans de cyclisme et aux fans de vélo. En République française ou au royaume de Belgique, la " petite reine " dévore de passion les amoureux du " vélo ", anagramme de " love "!



PRIX : 20€

DISPONIBLE, dès le 25 juin 2019, à la vente dans toutes les librairies ou via le site de "La Renaissance du Livre":



https://livre-moi.be/fr/catalogue/livre/completement-tour





Entré à la RTBF en 1997 comme assistant radio auprès d’Adrien JOVENEAU, David HOUDRET est non seulement à la barre de Complètement Foot depuis dix ans, mais anime aussi Complètement Tour, une émission qui connaîtra cette année sa troisième édition. D’abord Tintin reporter pour Grandeur Nature, assistant à vélo pour Le Beau

Vélo de RAVeL et animateur remplaçant pour Les Belges du Bout du Monde, David est présent au lancement de Vivacité en 2004. Ensuite, sa passion pour tous les sports emporte tout et il anime depuis les émissions radio VivaSport, Complètement Foot et Complètement Tour. Débordant d’idées interactives, il invente aussi les concepts " En 1 seul mot ", " Diablement Foot ", " Complètement belge " ou les " Top 3 Complètement Foot " !



Toujours DISPONIBLE le livre "10 ans Complètement Foot": https://livre-moi.be/fr/catalogue/livre/10-ans-completement-foot