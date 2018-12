L'équipe "Complètement Foot" fait appel à vous au profit de "Viva for Life"!

Tout au long de cette semaine, et jusqu'au 23 décembre 2018, c'est "VIVA FOR LIFE" avec Sarah De Paduwa, Ophelie Fontana et Adrien Devyver. Une mobilisation générale au profit des enfants de Wallonie et de Bruxelles vivant sous le seuil de pauvreté. Toute l'EQUIPE de "Complètement Foot" se mobilise et a besoin de VOUS!

Relevez donc, avec nous, le défi de l'équipe "Complètement Foot" au profit de l'Opération "Viva for Life"!

VENEZ nous rejoindre ce SAMEDI 22 décembre 2019, de 10H à 13H, Grand-Place à Nivelles en face du studio de verre et faites dédicacer le livre "10 ans Complètement Foot" et le livre "Trajectoires" lors d'une SÉANCE SPÉCIALE DE DÉDICACES. Tous les bénéfices de cet événement seront reversés à "Viva for Life"!



Seront présents David Houdret et Pascal Scime. Mais aussi, entre autres, Mehdi Bayat, Pascal Pad'r, Emmanuel Foulon, Vincent Langendries, etc...



OU alors, si vous ne pouvez être présent, SOUTENEZ la "Collecte" de l'équipe! https://agir.vivaforlife.be/projects/completement-foot!