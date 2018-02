Foot Amateur: Derby remporté par la RAAL contre le Stade Brainois (3-0) et le RDWM continue sur sa lancée avec sa victoire contre Hamoir (1-2)

Le RWDM, premier du tableau, se déplaçait à Hamoir. Invaincus depuis 8 matchs, Le Royal White Daring de Molenbeek était en pleine confiance et ils n'ont pas attendu longtemps pour marquer le premier but de la rencontre. Un goal signé Brouckaert suite à une tête repoussée de Mbuba. Ce dernier sera même à la réalisation du deuxième but (48e) grâce à une passe de Ngangué dans un match qui était équilibré jusqu'à la reprise. A la 51e, Hamoir reprend espoir grâce au goal de Lecerf. Cependant, le RWDM reste supérieur et réussit à garder le score jusqu'à la fin. Malgré cette défaite 1-2, sur son terrain, Hamoir n'a pas démérité au niveau du jeu et reste sixième au classement.

Division 3 Amateurs ACFF - Série A

Pour le compte de la 21e journée de championnat, le Derby du Centre se disputait entre la RAAL et le Stade Brainois au stade du Tivoli. Les deux clubs se rencontraient pour la troisième fois cette saison. Lors de ce début de match, Les Loups ne perdent pas de temps en inscrivant un but dès la 7e minute, Phiri marque d'une frappe magistrale de 25 mètres et trompe Debauque. Les Petits Blancs montraient un autre visage en étant présent physiquement mais sont punis par l'efficacité louviéroise. En effet, Vanhecke sert Roulez qui inscrit la balle du 2-0 à 10 minutes de la mi-temps. A la reprise, le match est marqué par la carte rouge de Mouton. Les Loups profitent alors de leur supériorité numérique pour inscrire le troisième but, Zidda fait le travail et donne l'assist à Louagé. Fin de la rencontre, Les Louviérois remportent le derby 3-0 et reste toujours à la tête du classement avec 4 points d'écart.