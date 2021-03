"Complètement foot" vous propose trois émissions spéciales Diables Rouges : "On a voulu faire plaisir aux supporters"

Les Diables Rouges sont enfin de retour ! Dans son tout nouveau studio, Complètement Foot vous donne rendez-vous à cette occasion pour trois émissions spéciales, où la parole sera plus que jamais donnée aux supporters.

Ce mercredi 24 mars, ce samedi 27 et ce mardi 30, la Belgique affronte respectivement le Pays de Galles, la République tchèque et la Biélorussie dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Premier rassemblement en 2021, il sera aussi le dernier avant les prochaines grandes échéances en juin prochain pour l’Euro.

►►► À lire aussi : Diables Rouges : Romelu Lukaku testé négatif, il est arrivé en Belgique

Comme à son habitude, mais encore plus à cette occasion, Complètement Foot ne manquera pas de donner la parole aux supporters : "Nos auditeurs vont pouvoir découvrir un tout nouveau studio à partir de la deuxième émission samedi pour le match République tchèque – Belgique. Malheureusement, on ne peut toujours pas se rendre au stade. Mais comme toujours, l’émission donne la parole aux supporters, et dans ce contexte, on a décidé de faire encore mieux : on va, nous, se rendre chez eux !", explique David Houdret, chef d’orchestre de votre rendez-vous foot hebdo sur Vivacité.