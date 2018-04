AU PROGRAMME "Complètement Foot": PlayOffs 1, 2e acte!

Rendez-vous donc ce dimanche 8 avril 2018, de 20H à 23H avec David HOUDRET et Nordin JBARI.



A suivre en direct sur le "Live Center" : > Complètement Foot en direct audio et vidéo



Deuxième week-end de PlayOffs 1 et 2 en Pro League! Apres la victoire de Bruges et la défaite d'Anderlecht, le titre est-il déjà joué? Une nouvelle fois, match d'ouverture attendu (et peut être déjà déterminant?) ce vendredi, Charleroi-Anderlecht (20h30)! Le "Remake" de la finale de Coupe, samedi, entre le Racing Genk et le Standard (20h30). Pour terminer dimanche, derby des Flandres, Gand-Bruges ET "Complètement Foot" (avec David HOUDRET et notre consultant Nordin JBARI dès 20H) !