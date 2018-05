AU PROGRAMME "Complètement Foot": Débriefs "finale" Bruges-Anderlecht et Standard-Genk!

Rendez-vous donc ce dimanche 6 mai 2018, de 20H à 23H avec David HOUDRET, Pascal SCIME et Alex TEKLAK.



Dernière ligne droite dans ces PO1 de la Jupiler Pro League! Les dernières places européennes (directe ou via la finale des PO) seront chères et on y verra déjà un peu plus clair vendredi avec le déplacement du Sporting de Charleroi à Gand, à 20h30! Dimanche sera également très instructif avec la "finale" pour le titre, le Club de Bruges à domicile face au Sporting d'Anderlecht à 14h30. Et, enfin le déplacement du Standard pour affronter Genk à 18H. Le tout débriefé dès 20H dans "Complètement Foot" (avec David HOUDRET, Pascal SCIME et notre consultant Alex TEKLAK).